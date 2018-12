Effetto Sfera Ebbasta: salta concerto trap anche a Brescia

A una settimana di distanza, è ancora vivo il dolore seguito alla tragedia di Corinaldo in cui hanno perso la vita cinque adolescenti e una mamma. E l’effetto Sfera Ebbasta sembra propagarsi a macchia d’olio: dopo i fatti di Ancona l’attenzione è massima sul fronte della sicurezza nei locali pubblici, tanto che anche a Brescia è stato annullato un concerto trap.

Salta concerto trap anche a Brescia

Domani sera, sabato 15 dicembre 2018, al Latte Più, nota discoteca di via Di Vittorio a Brescia, avrebbe dovuto esibirsi Ernia, giovane trapper milanese. niente da fare: tutto rinviato a giovedì 14 febbraio… per ragioni di opportunità. Gli organizzatori hanno prudentemente preferito far sgonfiare il clamore mediatico seguito agli incidenti alla Lanterna Azzurra di Corinaldo.

La tragedia di Corinaldo è ancora viva

A quanto accaduto sette giorni fa abbiamo dedicato diversi approfondimenti e pubblicato anche la reazione ufficiale del rapper di Cinisello Balsamo Sfera Ebbasta:

Sfera era già inciampato nello spray urticante

E mentre il collega rapper vimercatese Emis Killa prende posizione su quanto accaduto nelle Marche

fa comunque un certo effetto scoprire che già a settembre Sfera aveva avuto problemi anche in Piemonte, proprio per via dello spray urticante (che comunque per la cronaca non è ancora ufficialmente accertato sia stato in effettialla base della tragedia di Corinaldo):

Due esibizioni di Ernia e Sfera

