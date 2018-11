A causa della rottura di una trave che sosteneva il tetto ha rischiato di cadere un edificio in via Solferino: sfollate dieci famiglie.

Paura a Bagnolo Mella

Paura a Bagnolo Mella in via Solferino dove si è rotta una trave che sosteneva il tetto e un edificio ha rischiato di crollare. Sono state ben dieci le famiglie sfollate che hanno dovuto dunque trovare alloggio dai parenti in questa giornata.

E’ stata una residente ad avvisare la Polizia Locale che è intervenuta insieme ai Vigili del Fuoco. La strada di via Solferino è attualmente chiusa e lo rimarrà almeno fino a domani, in attesa che la ditta incaricata dalla prprietà metta in sicurezza l’intero edificio. Fino a quel punto le famiglie resteranno fuori.

