L’edificio di via Solferino a Bagnolo Mella è stato messo in sicurezza ma per ora le famiglie restano fuori e la strada rimane chiusa.

Aggiornamento sull’edificio di via Solferino

L’edificio di via Solferino a Bagnolo Mella, nel quale si era rotta la trave che sosteneva il tetto, è stato messo in sicurezza. Fino a quando il tecnico incaricato non stilerà la relazione le famiglie non potranno però rientrare nelle loro abitazioni e la strada rimarrà chiusa.

TORNA ALLA HOME PAGE