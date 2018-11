E’ stata fatta in mattinata la prima segnalazione della scomparsa di Maria Lopez, una donna di nazionalità colombiana di 40 anni residente a Roccafranca. Sul caso stanno investigando la Protezione civile, i pompieri di Orzinuovi, Polizia Locale e i carabinieri di Rudiano.

La donna scomparsa

Un mistero che si infittisce quella della donna, che è stata vista da un passante fuggire da un’auto, nella zona di via Francesca Nord, ieri in serata. La Lopez, forse stava scappando da una situazione di pericolo. Fatto sta che a distanza di diverse ore, le ricerche non hanno ancora dato nuovi elementi o risvolti.

TORNA ALLA HOME