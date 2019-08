E’ tempo di festa al Santellone a Chiari. Musica e buon cibo continueranno fino a lunedì sera compreso all’oratorio di via Pontoglio.

Festa al Santellone

Il clarensi non si sino fatti intimidire nemmeno dal post tromba d’aria… solo un po’ più tardi del solito, ma poi si è riempito come sempre. Di cosa stiamo parlando? Della sagra del Santellone all’oratorio di via per Pontoglio! La kermesse, tra musica e buon cibo, andrà avanti fino a lunedì sera compreso. Anche quest’anno i volontari sono carichissimi e non vedono l’ora di vivere questi giorni di festa! Anche in caso di pioggia, nella frazione clarense, sono attrezzatissimi e si può mangiare sotto i tendoni.

Le fotografie saranno sul prossimo numero del ChiariWeek.

