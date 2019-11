Il nuovo numero del settimanale è in edicola con tante notizie dalla Franciacorta e dalla Bassa.

E’ in edicola il nuovo numero del Chiariweek. Questa settimana tante notizie dal territorio: si va dalla cronaca nera alla giudiziaria, passando per la politica e la bianca.

Putroppo tra le nostre pagine trova spazio il servizio dedicato alla morte del piccoloDaniele Bazzardi, venuto a mancare a soli 4 anni in un incidente stradale. Ieri la comunità di Chiari si è stretta per l’ultimo saluto. Ha fatto discutere anche quanto accaduto a Rovato: il sindaco Tiziano Belotti ha fatto rimuovere l’istallazione preparata in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne.

A Erbusco invece c’è invece la proposta di una concert hall da oltre 6.800 posti. Potrebbe quasi avere un posto per tutti i cittadini. A Travagliato è invece stato rimosso uno storico murales del pittore Casermieri. Grande annuncio a Castrezzato: la Porsche costruirà il centro più grande del Mondo a Castrezzato. E infine, a Chiari, un albanese uccise un connazionale e sarà processato perché è in grado di intendere e di volere.

