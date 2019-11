E’ andato avanti l’alpino Mazzotti, Chiari in lutto. Saranno celebrate questo pomeriggio, alle 14.30, in Duomo.

“Il nostro Alpino Umberto Mazzotti è andato avanti. E’ stato consigliere del gruppo per tanti anni, grande lavoratore era sempre disponibile in tutto. I suoi lavori di muratore raffinato sono stati apprezzati nella costruzione della sede sezionale a Brescia, nel restauro della seconda sede e di quella attuale in Villa Mazzotti del nostro gruppo. Porgiamo le nostre sentite condoglianze alla famiglia”.

Con queste parole, il Gruppo Alpini di Chiari, ha salutato l’amico andato avanti. Mazzotti si è spento a 84 anni, giovedì.

Le esequie

I funerali saranno celebrati questo pomeriggio, sabato, alle 14.30, Duomo. Le Penne nere si uniranno alla famiglia in questo momento di saluto. Per chi volesse passare questa mattina, Mazzotti si trova alla Casa del Commiato di Michele Mombelli, in via Rudiano.

