Due ragazze vittime di aggressione SIRENE DI NOTTE

Sono rimaste vittime di un’aggressione e sono finite in ospedale. E’ successo a due ragazze a Lonato del Garda. Erano le 3.48 quando al 112 è arrivata la chiamata con la richiesta di soccorsi. Immediamente due ambulanze e un’auto medica si sono precipitate in un esercizio pubblico di via Monico in codice giallo, mentre al contempo sono stati allertati i carabinieri di Lonato. Una 17enne e una 24enne sono state soccorse e, dopo le prime cure del caso, sono state portate in ospedale a Desenzano in codice verde. Stando ai dati forniti da Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, le loro condizioni per fortuna non sono gravi. Ai carabinieri il compito di ricostruire l’accaduto ed effettuare le indagini del caso.

Incidente a Rovato

Codice giallo anche a Lodetto di Rovato per un’auto finita fuori strada in via Milano. Il conducente, un uomo di 70 anni, è stato soccorso dai volontari di Rovato giunti sul posto all’1.30 circa con l’ambulanza e portato in codice verde all’ospedale di Chiari per tutti gli accertamenti del caso. Allertati per i rilievi i carabinieri della Compagnia di Chiari.

