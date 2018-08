E’ successo a mezzanotte e mezza, allertando i soccorsi in codice rosso.

Due pedoni investiti

All’arrivo dell’autoambulanza i fatti si sono rivelati meno gravi del previsto: il 17enne e le 50enne coinvolti nell’incidente, accaduto sul lungolago Cesare Battisti, non hanno riportato ferite oltre il codice giallo.

Altri incidenti

A Pozzolengo in strada Moscatello, meno di un’ora dopo, una dinamica simile di investimento pedone viene replicata, coinvolgendo una 61enne e un 71enne, in codice giallo.

Alle 22,30 una 47enne cade dalla moto a Salò in via Panorama, riportandone un codice giallo e un viaggio all’ospedale di Gavardo.

Aggressioni e intossicazioni

Un’aggressione in viale Giuseppe Motta poco dopo le 19 di ieri lascia lievemente ferito un 57enne. Altra aggressione in Via Verona a Brescia dopo le 23, per un 40enne.

A via del Lanico a Malegno la prima intossicazione etilica della nottata, alle 00.11, ai danni di un 61enne. Sempre un 61enne all’1.11 a Pozzolengo in via Passeggiata riporta lo stesso problema. E ancora un 60enne poco prima delle 2 a Castegnato in via MArtiti della Libertà chiama i soccorsi per apparente intossicazione etilica.

Alle 3.18 in via Corsica a Brescia i soccorsi intervengono per assistere un 19enne rimasto coinvolto in un’aggressione.

Infine una 32enne in via Malta rischia l’intossicazione etilica.