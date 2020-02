Due paesi in lutto per il 48enne Sergio Galli.

Cordoglio

Due paesi uniti nel cordoglio, Calvisano dove abitava e Rovato da cui proveniva, e il mondo del commercio piangono Sergio, strappato alla vita da un male terribile che in breve tempo non gli ha lasciato scampo. Il 48enne era conosciuto e stimato per la sua professione di ambulante nei mercati della provincia. Lascia la moglie Elivira Bellini, la mamma Adele e il papà Fausto, oltre ai fratelli Luigi e Mirella. La veglia funebre sarà questa sera alle 20 nell’abitazione di via S. Michele 42 a Calvisano, da cui domani partirà il corteo funebre alle 14. 15 diretto alla chiesa parrocchiale dove sarà celebrato il funerale. La salma proseguirà poi per il cimitero di S. Andrea a Rovato.