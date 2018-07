Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico, cocaina. Questa l’accusa che ha fatto scattare le manette ai polsi ai danni di una coppia di albanesi. Vano il tentativo di eliminare la droga nel water.

Droga nel water

Tutto è partito martedì mattina da un controllo stradale in via Franciacorta. L’uomo, 42 anni, è stato fermato dai carabinieri della locale stazione. Il suo nervosismo e il fatto che la sua vettura fosse stata segnalata come sospetta da alcuni residenti hanno fatto scattare la perquisizione. Nell’auto, però, non è stato trovato nulla. La sorpresa è arrivata a casa, dove i militari hanno visto la compagna, 40 anni, mentre tentava di liberarsi della droga nel water. Nell’appartamento sono stati comunque trovati 345 grammi di cocaina. E più di 2mila euro in contanti, ritenuti provenienti da attività illecita.

Arrestati

I due fidanzati, entrambi albanesi, sono stati arrestati. Misura convalidata dal giudice, che ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere.