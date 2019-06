Droga, armi e soldi falsi: nei guai un 28enne di Travagliato beccato dai carabinieri della stazione locale e dai colleghi di Trenzano.

Droga, armi e soldi falsi: nei guai un 28enne

E’ finito nei guai per possesso di droga, armi e soldi falsi. Beccato dai carabinieri della stazione di Travagliato e di Trenzano un italiano 28enne residente in città, che è stato denunciato a piede libero.

E’ successo lunedì sera al torneo del Broccolo d’oro. A finire nel mirino dei controlli dei militari, presenti per un servizio di routine, uno degli organizzatori della manifestazione.

Sequestrati 10 grammi tra coca, “maria”, ecstasy e hashish

I carabinieri, notando alcuni movimenti sospetti, lo hanno avvicinato e, dopo una perquisizione, gli hanno trovato addosso alcune dosi di droga e cinquecento euro in contanti, compresa una banconota da cinquanta euro falsa.

Passati poi alla perlustrazione dell’auto dell’uomo, i militari vi hanno trovato altra droga e un coltello. In totale i carabinieri hanno sequestrato dieci grammi fra cocaina, hashish, marijuana ed ecstasy ed è scattata la denuncia per possesso di droga a fini di spaccio e per detenzione abusiva di armi e banconote falsa.

TORNA ALLA HOME PAGE