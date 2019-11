Doveva scontare una pena, ma se ne andava a spasso: arrestato in Brebemi. E’ finito in manette per opera della Polizia stradale di Chiari.

Arrestato in Brebemi

Doveva essere in prigione, ma se ne andava in giro a bordo di un Tir. El Haoui Jaouad è stato arrestato ieri, giovedì, in BreBeMi all’altezza di Travagliato. E’ stato fermato durante un controllo ad opera della Polizia stradale di Chiari che lo ha identificato a bordo di un autocarro. Sull’uomo pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso a settembre dalla Procura di Modena. Doveva scontare una pena di 7 mesi e 28 giorni con una multa di 1.400 euro.

E’ stato immediatamente arrestato e condotto al Tribunale di Brescia dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

