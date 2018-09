Imprenditore, costretto a dormire nella sua ditta da sette mesi, ha bloccato i ladri impedendo l’ottavo furto ai suoi danni.

Imprenditore sventa l’ottavo furto

Tre malviventi hanno fatto incursione a Poncarale nell’azienda la «Gusteria» di Franciacorta, di proprietà del signor Luigi Zeni. Proprio quest’ultimo, costretto da mesi a dormire nella sua ditta in zona industriale, è riuscito a sventare l’ottavo furto e a mettere in fuga i malviventi, dopo aver ricevuto pesanti minacce dagli stessi. Con lui, nella ditta, c’era anche la sua bambina di cinque anni: “Ho veramente avuto paura per mia figlia”.

L’articolo con tutti i dettagli è in edicola con il ManerbioWeek da oggi, venerdì 14 settembre.