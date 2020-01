Doppio incidente sulla SP 12 tra Adro ed Erbusco. Coinvolte tre persone, tra cui un minorenne.

Doppio incidente sulla SP 12 tra Adro ed Erbusco

È di tre feriti il bilancio del doppio incidente che si è verificato ieri sera poco dopo le 23 sulla strada provinciale 12, che collega Erbusco ad Adro.

Il primo scontro

Si tratta di due incidenti distinti, che hanno rallentato il traffico ieri in tarda serata.

Il primo ha coinvolto un’auto guidata da una donna di 33 anni e una moto, su cui viaggiava un ragazzo di 17. Trasportati rispettivamente all’ospedale di Iseo e agli Spedali Civili di Brescia, se la sono cavata con un codice verde.

Usciti di strada

Un’Audi Tt che viaggiava da Adro in direzione Erbusco è finita fuori strada, ribaltandosi e finendo in un vigneto.

A bordo due giovani poco più che ventenni, che sono riusciti a liberarsi in autonomia.

Sotto shock sono stati trasportati alla Poliambulanza di Brescia, dove il conducente è stato curato in codice giallo. Illeso il passeggero.

Sul posto la Polizia stradale di Darfo Boario Terme, i carabinieri e i Vigili del fuoco di Brescia, oltre ai mezzi di soccorso di Rovato e Adro.

TORNA ALL’HOMEPAGE