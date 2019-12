Doppio incidente in A21: coinvolti due mezzi pesanti nei tratti tra Brescia Sud e Manerbio e Manerbio e Pontevico in direzione Piacenza.

Doppio incidente in A21: coinvolti due mezzi pesanti

Due incidenti in autostrada in direzione Piacenza sulla A21: due mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in due schianti a meno di un’ora di distanza l’uno con l’altro. Il primo incidente è avvenuto alle 13.57 nel tratto compreso fra Manerbio e Pontevico. A restare feriti un 32enne e un 35enne, soccorsi in codice giallo dai volontari di Dello. Sul posto anche la Polstrada di Cremona e i Vigili del fuoco.

Il secondo incidente è avvenuto invece alle 14.43 nel tratto compreso fra Brescia Sud e Manerbio. Anche in questo caso nello schianto è rimasto coinvolto un mezzo pesante e la chiamata ai soccorsi è arrivata in codice rosso. Sul posto si sono precipitati i soccorritori di Brescia con l’ambulanza, la Polstrada e i Vigili del fuoco. A restare ferita una donna di 53 anni.

Si segnalano possibili code e rallentamenti in direzione Piacenza sulla A21.

TORNA ALLA HOME PAGE