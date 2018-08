Doppio furto nei distributori di Cazzago e Travagliato: i ladri hanno sradicato le colonne del self service e sono fuggiti con il bottino.

Doppio furto nei distributori di Cazzago e Travagliato

Sono arrivati a bordo di un furgoncino, hanno sradicato la colonnina self service del distributore di carburante e sono ripartiti con il loro bottino. Il tutto in meno di due minuti. Poi sono ripartiti alla volta di un’altra stazione di rifornimento, a cui hanno riservato lo stesso trattamento. Dietro di sè, danni e tanti amarezza in chi, ancora una volta, si è trovato nell’0biettivo dei ladri.

