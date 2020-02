Dopo l’incidente finì in ospedale in gravissime condizioni: Lorenzo è tornato a casa sabato dopo cinque mesi al Civile e in un centro di riabilitazione a Fontanellato, in provincia di Parma.

Il dolore, la speranza, le preghiere di una comunità intera e infine la gioia di rivedere un figlio, un fratello, un nipote, un amico di 18 anni che esce dall’ospedale dopo mesi. Lorenzo Garbellini è tornato a casa sabato pomeriggio dopo cinque lunghi mesi trascorsi all’ospedale Civile di Brescia e poi a Fontanellato, in un centro riabilitativo.

Era stato ricoverato d’urgenza la notte fra il 4 e il 5 settembre a seguito di un incidente avvenuto fra Cologne e Palazzolo, allo svincolo della rotonda della sp469 sul confine fra i due territori, mentre stava rientrando a casa in sella al suo motorino. Le sue condizioni erano parse da subito gravissime, ma grazie alle cure mediche, alla vicinanza dei famigliari e degli amici, alle preghiere della comunità e alla forza “di una tigre” che Lorenzo ha dimostrato in questi mesi, sabato è tornato a casa.

Per il giovane è stata organizzata una festa e ad accoglierlo erano davvero in tanti. Il servizio completo sul numero di Chiariweek di oggi, venerdì, in edicola.

