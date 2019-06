La 79enne Rosi dopo il furto ora vive dalla figlia.

Paura dopo il furto

“Ho grande paura e angoscia, per il momento non mi sento di tornare a casa”.

E’ ancora molto scossa e scioccata la signora Rosi, 79enne di Bagnolo Mella, dopo il furto subito alcuni giorni fa.

Quando i malviventi sono entrati nella sua abitazione lei non era presente ma è stata avvisata da alcuni suoi vicini.

E dopo quanto è successo la paura è tanta e non se la sente per il momento di tornare a casa sua: in questi giorni infatti ha vissuto a casa della figlia.

