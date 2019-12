Donna investita a Manerbio. L’emergenza è scattata poco prima delle 9, in via Moretto. Era stato allertato anche l’elisoccorso, ma non è potuto uscire per il tempo.

Aggiornamento delle 12.40

La donna, di 78 anni, è al momento ricoverata in ospedale a Brescia con diverse fratture. Si trova nel reparto di Terapia Intensiva.

Donna investita a Manerbio

Codice rosso in via Moretto, a Manerbio. Una donna anziana di 78 anni è stata investita e le sue condizioni sembrano molto gravi. Per i soccorsi era stato anche allertato l’elisoccorso, ma per il meteo poco favorevole e la neve non è potuto intervenire. Sul posto ci sono però l’ambulanza, l’automedica e i Vigili del fuoco che si stanno prendendo cura della donna. C’è anche la Polizia Stradale.

La donna era andata al bar-ristorante davanti casa a bere un caffè, come tutti i giorni. Mentre stava tornando verso la sua abitazione è stata investita dal camioncino che era fermo in sosta nel piazzale. Non si conoscono ancora eventuali responsabilità. Fondamentale è stato l’intervento dei Vigili del fuoco di Verolanuova che hanno liberato la donna.

LEGGI ANCHE: Ragazzino investito a Puegnago

TORNA ALLA HOME