Brutta sorpresa all’alba di questa mattina nel cimitero di Esenta: mani ignote hanno profanato la tomba di Don Serafino Ronchi, fondatore del Gruppo d’Impegno Missionario e dei Cantieri di Solidarietà, realtà da sempre molto attive nel sostegno dei più poveri ed emarginati. Trafugata dalla sepoltura proprio l’ostia superiore del monumento che simboleggia il sostegno del mondo.

Sgomento fra i volontari del Grimm

Avvertiti del furto, i volontari del Grimm sono arrivati in fretta nel cimitero di Esenta e sgomenti e addolorati, sono rimasti allibiti, incapaci di comprendere un gesto tanto offensivo nei confronti di un prete che per tutta la vita si è speso per il prossimo e che ha lasciato in ognuno un ricordo indelebile.

Marzia Borzi