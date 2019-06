Don Pierluigi lascia Chiari: sarà parroco di Montirone. E’ stato comunicata la notizia questa sera durante la Messa delle 18 e ha lasciato tutti senza parole.

Don Pierluigi Chiarini lascerà Chiari. Il curato dell’oratorio è stato “promosso” e sarà parroco a Montirone. Don Pierluigi era arrivato a Chiari nell’ottobre del 2015 ed aveva iniziato a prendersi cura dell’oratorio Centro Giovanile 2000. In particolare, nella struttura di via Tagliata, si è dedicato molto ai giovani e alle famiglie. Classe 1971, il sacerdote è originario di Castenedolo e per dieci anni ha operato a Roncadelle prima di giungere in città. Ora andrà nella Bassa.

Non se lo aspettava nessuno, proprio in questi giorni il don sta animando con gioia il Grest e sta gestendo la Festa dell’oratorio, eppure da un’oretta non si parla d’altro. Il curato lascerà Chiari, è ormai sicuro. Andrà a Montirone dove sarà parroco. Lo ha stabilito il vescovo di Brescia, Pierantonio Tremolada. Ancora non si conoscono le tempistiche, ma probabilmente prima avranno termine le attività estive. S

A Chiari dovrebbe arrivare don Oscar La Rocca, 37 anni, nativo di Concesio. E’ in servizio a Manerbio da 11 anni.

