Una giornata intera di divertimento domenica a Verolanuova

L’arte di “Colore e Colori”

L’arte arriva nel centro del Comune bassaiolo con un evento che non mancherà di certo di sorprendere i partecipanti. “Colore & Colori – Artisti grandi e piccoli in piazza” è la manifestazione ludico-ricreativa che domenica vestirà di colore piazza Libertà grazie coinvolgendo artisti di ogni età.

Dei madonnari realizzeranno le loro opere a partire dalle 10 sul suolo della piazza e nel pomeriggio si terranno dei laboratori artistici per i bambini. L’accesso alle attività ricreative è libero e gratuito ed è a cura di Massimo Calvi. Alle 18 per concludere in festa la giornata, presentazione delle opere e aperitivo offerto da Conad.

L’evento è patrocinato dal Comune.