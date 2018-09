Le comunità parrocchiali di Pontevico, Bettegno, Chiesuola e Torchiera sono liete invitare tutti i fedeli e i cittadini all’ingresso del nuovo parroco, Monsignor Federico Pellegrini, in abbazia. L’appuntamento è domenica, 23 Settembre.

Programma

Prima dell’arrivo in capoluogo Monsignor Pellegrini, alle 15.15 farà visita e pregherà 15.15 nella chiesa parrocchiale della frazione di Bettegno, alle 15.30 in quella di Torchiera, alle 15.45 in quella di Chiesuola.

Alle 16 invece l’abate porterà il suo saluto nel palazzo comunale di Pontevico al saluto sindaco e terrà un incontro con le autorità civili. A seguito riserverà un omaggio presso al monumento ai Caduti e 16.20 visiterà all’istituto “Cremonesini”.

Il corteo per l’abbazia

Proprio dal Cremonesini partirà il corteo per l’ingresso nell’abbazia di Pontevico dove alle 17 si terrà la celebrazione solenne con rito di immissione dell’abate. Al termine rinfresco in oratorio.

La comunità dei fedeli ha commentato “Siamo riconoscenti al Signore per il dono del nuovo abate uniamoci in fraterna preghiera e in gioiosa accoglienza”.