Distrugge una rotonda a Bassano bresciano e scappa: trovato il colpevole. Ora dovrà risarcire il Comune.

La vicenda

E’ successo ieri sera, intorno alle 20. Luogo del “crimine” la rotonda in via Mazzini, in direzione Verolanuova dove un’auto guidata da un uomo ha travolto alcuni cartelli stradali posizionati sullo spartitraffico per poi fuggire, probabilmente confuso dall’accaduto, passando sopra la rotatoria creando altri danni. Secondo le testimonianze dei testimoni, preso dalla fretta sarebbe passato anche con il rosso allo stop semaforico. A segnalare il fatto alle Forze dell’Ordine sono stati alcuni cittadini che hanno assistito alla scena e prontamente preso la targa del veicoli.

Non è chiaro se ha rintracciarlo siano stati i Carabinieri o se il colpevole si sia “costituito” volontariamente. Sta di fatto che l’uomo, questa mattina, si è presentato all’ufficio tecnico del Comune per scusarsi e per risarcire del danno commesso al patrimonio pubblico.

