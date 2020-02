Dispersa in Maddalena, ore di ansia a Brescia. Diversi anche gli incidenti, mentre un 23enne è stato invece ricoverato dopo aver abusato di alcol.

Dispersa in Maddalena

Attimi di paura ieri sera in via della Maddalena, a Brescia. Le Forse dell’Ordine e i Vigili del Fuoco sono stati allertati per la scomparsa di una donna di 77 anni: l’anziana escursionista si era recata sul monte, ma non era più rintracciabile. Le operazioni di soccorso sono cominciate alle 19.15 e durata circa un’ora, per fortuna con un felice epilogo. La donna è stata ritrovata, infreddolita ma salva, ed è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale Civile.

Incidenti e intossicazioni

Diversi anche gli incidenti avvenuti nella notte. Tra questo l’investimento di un ciclista 37enne a Lograto, sulla statale 235, alle 22.25. Nessuna grave ferita per l’uomo, ricoverato in Poliambulanza, così come per i tre coinvolti nell’incidente avvenuta a Brescia, in via Dalmazia, dove due auto si sono scontrate questa mattina, alle 5.38. Attimi di apprensione, invece, per un 23enne di Cazzago San Martino, trasportato in ospedale dall’ambulanza dei volontari di Bornato dopo aver abusato di alcol ed essere rimasto intossicato.

