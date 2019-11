Il progetto c’era e sembrava, come già annunciato, che i fondi per la messa in sicurezza delle 82mila tonnellate di Cesio 137 fossero in arrivo. E invece no: il Ministero ha erogato 5 milioni per la bonifica di 5 degli 8 siti radioattivi nel bresciano, fra cui non figura il Montenetto.

Niente fondi per la messa in sicurezza

Due mesi fa la bella notizia: dopo anni di attesa e di preoccupazione, finalmente la messa in sicurezza dell’ex discarica Metalli Capra sembrava dietro l’angolo. Approvato il progetto, la Prefettura aveva annunciato che a coprire il costo dell’opera sarebbe stato il Ministero dell’Ambiente. Oggi, invece, la batosta. I soldi del Governo sono in arrivo, 5.125.380 euro erogati per bonificare i siti radioattivi della provincia (5, in totale, le opere finanziate), ma all’appello manca proprio la realtà che grava sul Montenetto in quanto “non in possesso dei requisiti tecnici necessari”.

