Denunciato un intruso nel cantiere dell’ex Morcelli a Chiari. Il fatto è avvenuto giovedì nel tardo pomeriggio: è stato possibile grazie alla Locale e alle segnalazioni dei cittadini.

Intruso denunciato

E’ stato beccato dalla Locale. Ed è stato possibile anche grazie alle segnalazioni dei cittadini. Gli agenti di Polizia Locale in servizio di controllo del territorio hanno proceduto con il fermo di una persona individuata all’interno del cantiere delle ex scuole Morcelli di via G.B. Pedersoli, dove sono in corso i lavori di demolizione per la successiva costruzione di un parcheggio. Il fatto è avvenuto giovedì 20 giugno alle ore 18.30 circa, in seguito a segnalazioni pervenute in Comando. Tale persona, identificata in M.S. del 1969 di nazionalità tunisina,è penetrata furtivamente all’interno dell’area di proprietà comunale, ed era intenta a rovistare tra le macerie del cantiere in cerca di materiale utile da riutilizzare. Poiché nulla è stato asportato dal cantiere in questione, si è dato seguito alla sua identificazione e alla denuncia. Già nei giorni precedenti erano pervenute segnalazioni di intrusione di estranei all’interno del cantiere, motivo per il quale erano stati attivati specifici servizi di controllo che hanno portato ad individuare il soggetto responsabile.

La raccomandazione

Il Comando di Polizia Locale invita i cittadini a non limitarsi a postare solo sui social network eventi e situazioni in violazione della legge alle quali assistono e di cui sono testimoni, ma di chiamare tempestivamente le Forze dell’ordine preposte.

