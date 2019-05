Don Fabrizio David, parroco di Dello e Quinzanello dal 2009, ha ufficializzato il suo trasferimento nella parrocchia di Sarezzo.

La notizia

Già da qualche settimana tra i parrocchiani aleggiava questo presentimento: fino a sabato, tuttavia, si era trattato di una semplice voce. Non era la prima volta, del resto, che i fedeli avanzavano una simile ipotesi: per questo, qualcuno aveva deciso di non prestare ascolto alle dicerie.

Durante la messa di sabato, però, per la comunità di Dello è arrivata la conferma. A Quinzanello la notizia è stata ufficializzata solo domenica mattina.

Sembra che don Fabrizio lascerà definitivamente le sue parrocchie dopo l’estate. I fedeli, quindi, avranno tempo di salutarlo e di rendergli i dovuti ringraziamenti. Per il momento, prevale il grande dispiacere.

TORNA ALLA HOME