Questa sera all’oratorio di Dello si è tenuta la terza serata di approfondimento promossa dall’associazione Nostradèl.

La serata

Ripensare il nostro modo di consumare; imparare cogliere, dietro al rifiuto, nuove opportunità. Se n’è parlato mercoledì sera, durante la terza serata estiva promossa dall’associazione Nostradèl. Da qualche mese i ragazzi che animano il progetto sono attivi in paese nella divulgazione dei temi ambientali: al centro dell’ultimo dibattito c’era il ciclo dei rifiuti, con le sue criticità e i suoi sviluppi futuri.

Relatore dell’incontro, che stavolta si è tenuto all’oratorio di Dello, era Francesco Venturi, ex Responsabile delle isole ecologiche per conto della cooperativa Cauto. Dopo l’intervento di Venturi hanno preso la parola i ragazzi di Campagna Pulita, che per tutta la primavera e parte dell’estate hanno provveduto a raccogliere i rifiuti abbandonati per le vie del paese.

