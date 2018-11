Degrado a Manerbio: zio Apu, l’attività che già da tempo avrebbe dovuto essere chiuse, non molla. E intanto continuano ad arrivare le segnalazioni dei cittadini sulle scene di incuria che si presentano davanti all’attività.

Degrado a Manerbio

Avrebbe dovuto chiudere dopo la marea di illeciti contestati dalle Forze dell’Ordine e segnalati alla prefettura. Invece Zio Apu è aperto, con le insegne luminose accese, generando la solita situazione di incuria. L’immagine inviata da un lettore mostra il degrado che persiste sotto i portici del condominio di via San Martino. Un ragazzo ubriaco è accasciato sul pavimento, circondato da bottiglie di alcol vuote. Cappello in testa, sguardo basso, probabilmente sfinito dopo aver consumato oltre la sua tolleranza alcolica. A due passi, sul marciapiede ci sono una mamma e un bambino per mano, forse diretti all’oratorio, che si trova sulla stessa via.

