++ AGGIORNAMENTO DELLE 8.45 ++

Il giovane è un ragazzo egiziano che stava andando a piedi al McDonald’s dove lavorava.

Investito da un’auto: muore un 30enne a San Paolo. E’ successo all’altezza della rotonda della Sp 668 che collega varie attività della zona. Un 30enne è stato investito mentre camminava lungo la via. Non ancora chiare le modalità del sinistro.

Al momento non si è a conoscenza delle generalità del giovane rimasto vittima dell’incidente. Coinvolte altre due persone. Sul posto è intervenuta la polizia stradale e i vigili del fuoco di Brescia. I soccorsi, chiamati tempestivamente, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

