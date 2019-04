Danneggiano il bancomat a colpi di accetta. E’ successo questa notte a Pontoglio alla Bcc. L’apparecchio è al momento fuori servizio.

Danneggiano il bancomat a colpi di accetta

Avrebbero potuto fare di peggio, ma fortunatamente non ci sono riusciti. Questa notte, ignoti, hanno danneggiato il bancomat della Banca di credito cooperativo di Pontoglio, in via Orizio, proprio nel cuore del paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Chiari. Non sono stati portati via dei soldi, ma l’apparecchio risulta questa mattina fuori servizio.

TORNA ALLA HOMEPAGE