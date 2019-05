Il fatto è avvenuto a Chiari nei giorni scorsi.

“Dammi i soldi o ti ammazzo”: finisce in manette per estorsione

Un uomo, già noto alla Forze dell’ordine, è finito in manette per estorsione. La vittima è un clarense che aveva un debito di droga di 350 euro. Ma il romeno, di Brescia, era arrivato a chiederne circa 5mila. Il clarense, disperato e impaurito dalle minacce di morte, ha raccontato tutto quanto ai carabinieri che hanno arrestato e portato in carcere l’uomo.

