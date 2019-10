«In missione in Africa per aiutare i bisognosi e restituirgli quello che l’Europa gli ha tolto».

Da Villachiara all’Africa, l’avventura di Nicola

Un pensiero profondo che non solo fa riflettere, ma è anche il filo conduttore di tutta la missione, iniziata sette mesi fa in Mozambico in località Mocodoene, con l’associazione Benefica Zuzuma dei padri Piamartini di Brescia, di Nicola De Domenico, 27enne villaclarense.

Un volto noto del paese, che ha sempre fatto parte dell’associazione Volontari, forte presenza per l’organizzazione delle feste e che ora ha deciso di dare una svolta alla sua vita perché necessitava di un’esperienza nuova. E Villachiara ha risposto organizzando uno spiedo, domenica 22 alle 12, per aiutarlo a raccogliere fondi.

