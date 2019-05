Da vie cittadine a laghi: nuovi allagamenti a Bassano bresciano

Vie allagate

Nuove piogge, stessi allagamenti. Ancora una volta Bassano è stato messo in ginocchio dal maltempo e i cittadini, allarmati, tornano a invocare una soluzione. Vittime principali del nubifragio sono via Commenda e via Cigole, che mercoledì sera in poco tempo si sono trasformate in un vero e proprio lago. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, per tentare di mettere in sicurezza l’area e contenere i danni. Danni per cui, ancora oggi, è in corso la conta.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da venerdì 24 maggio

