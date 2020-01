Da domani si sposta la Comunità assistenziale di Bagnolo Mella. L’ex Guardia medica, da mercoledì 15 gennaio, ci sarà il trasferimento di sede.

Continuità assistenziale di Bagnolo Mella

L’Ats ha comunicato le modifiche. Si avvisa la cittadinanza che a partire dalle 20 del 15 gennaio 2020, la sede dell’Ambulatorio di Continuità Assistenziale (ex Guardia medica) si sposta in via P. Nenni, 14 a Bagnolo Mella con numero di telefono 030.8377155. Ulteriori informazioni sono reperibili a questa pagina del sito di ATS Brescia.

TORNA ALLA HOME