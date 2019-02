Cupido fa breccia nel cuore dei bassanesi: qualcuno nella notte ha appeso diverse opera a tema San Valentino nel centro del paese.

Cupido fa breccia nel cuore di Bassano

E’ stato un dolce risveglio quello di oggi per tutti i bassanesi: un anonimo cupido, infatti, durante la notte ha decorato il centro del paese con cuori, scritte e piccole statue di legno ricreando fra le vie la calda atmosfera del giorno di San Valentino e facendo brillare gli occhi di tanti bassanesi emozionati. Il nome preferisce non rivelarlo, ma l’intento che ha guidato il gesto risuona con forza in tutti coloro che ne sono rimasti colpiti.

