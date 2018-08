Sono salite a 39 le vittime del crollo Ponte Morandi Genova. Tra loro anche Angela Zerilli, 58 anni, funzionaria di Regione Lombardia residente a Corsico, vicino a Milano.

Crollo Ponte Morandi Genova: vittima di Corsico

La donna si trovava in vacanza a Uscio, in una struttura termale non lontano da Genova. Nel frattempo è salita anche la conta degli sfollati degli 11 palazzi evacuati: ora sono 664, 331 famiglie. Ma si temono ancora decine di dispersi.

Il cordoglio del Comune di Corsico

Il Comune di Corsico ha espresso il proprio cordoglio, per bocca del sindaco Filippo Errante, con un tweet.

“Anche #Corsico piange una delle vittime del crollo del ponte di #Genova”.

È Angela Zerilli, 58 anni funzionario di @RegLombardia, in vacanza in Liguria.

“Tutta la nostra comunità si stringe al dolore della sua famiglia”, dice il sindaco F. Errante. Oggi bandiere a mezz’asta. pic.twitter.com/CEaO0yVcgd — Comune Corsico (MI) (@ComuneCorsico) 16 agosto 2018

Le vittime piemontesi

Come riportano i nostri portali piemontesi, anche una famiglia torinese e un’infermiera alessandrina, tra le vittime di Genova, ma anche una famiglia novarese risulta ancora dispersa.

Si svolgeranno sabato 18 agosto alle ore 11 i funerali di Stato delle vittime del crollo avvenuto due giorni fa del ponte Morandi, il viadotto autostradale chiamato dai genovesi anche ponte di Brooklyn.

Sabato 18 agosto sarà giornata di lutto nazionale

La funzione si terrà alla Fiera di Genova nel padiglione Jean Nouvel. I funerali saranno celebrati dall’arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco. Con i componenti del governo potrebbe esserci anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.