Crollano gli alberi attorno alla loro auto, le Gev salvano una famiglia

Crollano gli alberi attorno alla loro auto tra Villachiara e Orzinuoni, le Gev salvano una famiglia.

E’ accaduto lunedì nel tardo pomeriggio, quando alle Gev (Guardie ecologiche volontarie) e alla Protezione civile è arrivata una segnalazione da parte di una famiglia di Orzinuovi che stava transitando su una strada nel parco Oglio tra Orzinuovi e Villachiara, per arrivare alla località naturalistica Ghiaione. A causa del forte vento, proprio mentre stavano passando, alcuni pioppi sono caduti sulla strada bloccandoli in mezzo al percorso. Alla famiglia non è rimasto altro che chiamare i soccorsi, che si sono precipitati subito sul posto con le equipe delle Gev e delle Tute gialle, che in poco tempo sono riusciti a liberare la strada e la famiglia. La tragedia è stata evitata per un soffio, per fortuna nessuno si è fatto male.

