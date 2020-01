Prima viene usata come covo per nascondere la refurtiva, poi crolla nella notte: la “vittima” è la cascina Fortunate di Offlaga.

Crolla la cascina

Brutta sorpresa questa mattina per chi si è trovato a percorrere la strada che da Offlaga immette alla 45 bis. La cascina Fortunate, nota per aver ospitato le registrazioni del video della canzone “A Offlaga” dell’artista Dellino Farmer e saltata alla ribalta in questi giorni per il ritrovamento dei trattori rubati, è nuovamente al centro di attenzione: parte della struttura, infatti, è crollata nella notte. Già da tempo la parte posteriore era caduta, ma il frontale aveva resistito ai morsi del tempo: ora la nuova rovina, ma per fortuna essendo disabitata sembra che nessuno si sia fatto male. Il Comune è subito stato allertato per sgombrare la strada è ripristinare la viabilità e un’impresa edile è in arrivo per rimuovere la parte crollata. Ancora ignote le cause del crollo, anche se per alcuni la colpa è da imputare al movimento dei mezzi pesanti degli ultimi giorni.

