Crisi epilettica in strada, paura per un 26enne a Manerbio

E’ accaduto poco fa in via Duca d’Aosta, in centro città. Un ragazzo di 26 anni è stato colto da una crisi epilettica di fronte al parrucchiere, è caduto e ha sbattuto la faccia sull’asfalto. I passanti hanno subito chiamato i soccorsi, che si sono precipitati sul posto con l’ambulanza. Il 26enne è stato trasportato al nosocomio in codice verde.

