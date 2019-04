È in corso ora l’incontro in chiesa parrocchiale

Crepet a Pavone del Mella

L’ultima serata della rassegna “sostegno alla genitorialità”, organizzata e curata dall’assessorato della Pubblica Istruzione del Comune di Pavone coordinato da Valentina Meneghel, ha come protagonista Paolo Crepet, psichiatra e sociologo di fama internazionale, che sta affrontando la tematica dell’educare i figli oggi, e il coraggio che serve per poterlo fare in modo corretto e costruttivo per gli adulti di domani.