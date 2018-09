È andato in scena questa mattina il corso a Pontevico

Il corso per l’uso del Dae

Oltre cinquanta gli abilitati del corso “Cuore tra le mani” che si è tenuto questa mattina a cura degli istruttori della Croce Bianca di Brescia sezione di Pontevico.

I cittadini dell’Unione Comuni Pontevico-Robecco sono stati accolti nella splendida cornice di villa Barni della Scala a Robecco d’Oglio dove dopo aver appreso nozioni teoriche hanno iniziato ore di esercitazione per apprendere le manovre salvavita con il defibrillatore semiautomatico.

Al termine una prova teorica e pratica per l’abilitazione come operatore laico.

Un’occasione anche per promuovere l’inizio del corso alle porte per diventare soccorritore in Croce Bianca, in programma dal 2 ottobre.