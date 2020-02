Coronavirus: sul Sebino si raccolgono mascherine da spedire in Cina. A rispondere all’appello di un’amica che vive a Beijing è stata l’associazione Oasi Mamma dell’Amore.

Coronavirus: sul Sebino si raccolgono mascherine per la Cina

A Paratico si raccolgono mascherine da spedire in Cina. A rispondere alla richiesta di aiuto di Rui Ding è stata l’associazione Oasi Mamma dell’Amore. La donna vive a Tongzhou District, a Beijing, in Cina, e ha conosciuto il fondatore del sodalizio, Marco Ferrari, quattro anni fa in Cameroun, dove Oasi ha aperto un ospedale. La famiglia della donna ha donato al nosocomio la radiologia e a luglio era in Africa con Ferrari e i volontari di Oasi.

“Ora Rui si trova in Cina, ci scrive chiedendo aiuto perché la situazione è grave – hanno spiegato da Oasi Mamma dell’Amore – Il regime non lascia passare immagini e video tramite WhatsApp e i social, che risultano bloccati. Via email Rui ci scrive che la situazione epidemica del Coronavirus è molto grave e i morti sono tantissimi. Ci chiede prevalentemente mascherine chirurgiche per proteggersi e che poi distribuirà a chi non ne è in possesso”.

Il sodalizio si è attivato immediatamente e intende spedire il primo pacco con le mascherine chirurgiche entro pochi giorni. Chi vuole può acquistarne alcune in farmacia e farle avere al sodalizio di Paratico di via Gorizia (per info 333.3045028).

