Fine settimana dedicato a controlli straordinari da parte della Compagnia Carabinieri di Verolanuova che ha impiegato nelle sere/notti del fine settimana ben 30 pattuglie dipendenti e 40 militari.

Controlli, arresti e denunce: i Carabinieri presidiano la Bassa

Sono stati organizzati posti di controllo sulle principali arterie stradali 668 da Ghedi ad Orzinuovi, SS45Bis da Poncarale a Pontevico, SP7 Bagnolo Mella a Pralboino ed SP9 da Capriano del Colle a Quinzano d’Oglio. Il servizio

è stato incentrato tutto sul controllo della circolazione stradale con particolare attenzione al fenomeno del consumo di stupefacenti ed alla guida in stato di ebbrezza, nonché al rintraccio e conseguente espulsione di cittadini

non in regola con la normativa sugli stranieri, ha fornito risultati soddisfacenti. Sono state controllate 130 persone e 58 veicoli.

Due arresti per droga e documenti falsi

I militari hanno arrestato un 40enne di Quinzano d’Oglio, italiano, incensurati, peetenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’uomo, controllato a Pralboino, è trovato in possesso a bordo della propria autovettura di 2 grammi di cocaina ed un coltello a farfalla con lama di 9 centimetri. La successiva perquisizione sul luogo di lavoro permetteva di rinvenire ulteriori 45 grammi di cocaina. L’arresto è stato convalidato stamattina dal Gip di Brescia, che ha disposto della misura dell’obbligo di firma.

In manette anche un 30enne albanese, per possesso di documenti di identità falsi, fermato ad Azzano Mella. Il ragazzo ha mostrato il proprio passaporto dove però aveva apposto diversi visti di ingresso falsi che gli consentivano la permanenza in Italia. L’arresto è stato convalidato stamane dal Gip di Brescia e disposta l’immediata espulsione dal territorio dello Stato con imbarco per volo diretto in Albania

Cinque denunciati senza permesso di soggiorno

Ci sono state anche cinque denunce a piede libero per violazione del normativa sul soggiorno degli stranieri D.L.vo

nr.286/98 di altrettanti extracomunitari ( 3 indiani, 1 albanese, 1 maliano), rintracciati nei vari posti di controllo e ai quali successivamente è stato intimato dalle competenti autorità di lasciare il territorio nazionale ;

Patenti ritirate e segnalazioni in Prefettura

Tre patenti sono state ritirate per guida in stato di ebbrezza, mentre un italiano è stato segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti, poiché aveva con se due grammi di cocaina. Infine un cittadino indiano è stato sanzionato per guida senza patente, infatti all’atto del controllo a bordo del veicolo di proprietà, una VW Golf regolarmente assicurata a suo nome, ha esibito la propria patente di guida valida ma che gli consente unicamente la guida di ciclomotore classe 50cc. Alla richiesta di spiegazioni si è giustificato dicendo che credeva potesse guidare l’autovettura visto che il concessionario gli ha venduto il veicolo e l’assicurazione ha permesso di intestare a lui la polizza assicurativa.

