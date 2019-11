Contro un ostacolo con l’auto: un 33enne è finito in ospedale a causa dell’incidente verificatosi a Poncarale, lungo la statale 45bis SIRENE DI NOTTE

La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 2.21 dalla statale 45bis, dove un uomo di 33 anni ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro un ostacolo. Sul posto, in codice rosso, sono intervenuti i Soccorritori di Flero con l’ambulanza. Dopo aver presto le prime cure all’uomo, lo hanno portato in codice giallo in Poliambulanza a Brescia per le cure del caso. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso, mentre i Vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza il veicolo.

