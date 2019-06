Consegnata la Costituzione ai 18enni di Chiari. Come da tradizione la cerimonia si è tenuta davanti al Comune in occasione della ricorrenza del 2 giugno.

Consegnata la Costituzione ai 18enni

Come festeggiare al meglio la festa della Repubblica se non preparando i giovani cittadini di domani? Questa mattina, a Chiari, il sindaco Massimo Vizzardi ha consegnato la Costituzione ai 18enni, circa una cinquantina. Il punto di ritrovo è stata la sede delle associazioni d’Arma. Proprio da qui ha preso il via il corteo con i giovani e le autorità civiche e militari oltre che con i rappresentati dei sodalizi locali. Non è mancato l’alzabandiera, così come l’inno d’Italia. Al termine dell’evento c’è anche stato un rinfresco per i ragazzi.

TORNA ALLA HOME