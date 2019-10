Sala gremita per la serata organizzata dal Comune di Flero al teatro Le muse. Ma non è mancata la contestazione e le Forze dell’ordine hanno fatto in modo che si svolgesse tutto nel modo giusto.

Contestazioni a Flero durante il convegno inerente la teoria gender

A parlare al numeroso pubblico presente in sala è stata la dottoressa Silvana De Mari che ha affrontato la tematica “La teoria Gender: il grande nemico della famiglia” e il dottor Diego Fusaro filosofo e saggista con “La dittatura del pensiero unico”. Mente ha moderato il dibattito l’avvocato Piercarlo Peroni del comitato di Brescia“Difendiamo i nostri figli”. Non presente ma ha fatto pervenire il suo saluto il senatore Simone Pillon, vicepresidente della commissione infanzia e adolescenza.

Manifestanti fuori dal teatro

Prima del convegno, all’esterno del teatro, un gruppo di manifestanti “Non una di noi lago di Garda” unito ad altre realtà, ha protestato contro questa serata con i relatori coinvolti. A garantire l’ordine pubblico e il tranquillo svolgimento del convegno sono stati diversi uomini della Polizia, con il supporto di Carabinieri e Polizia Locale.

