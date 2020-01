Comunità in lutto per la scomparsa della storica fiorista. Ernestina Vinco Mombelli si è spenta ieri, giovedì, a 96 anni.

Lutto per la storica fiorista

Ernestina Vinco Mombelli si è spenta ieri, giovedì, a 96 anni. Sempre gentile e con il sorriso sulle labbra, era molto conosciuta a Chiari. Per tantissimi anni ha lavorato come fiorista in via Alcide de Gasperi prima di spostarsi in via Rudiano dove è poi stata costruita anche la Casa del Commiato. Ernestina, così come tutta la famiglia Mombelli è sempre stata molto stimata da tutta la comunità.

I funerali e la veglia

I funerali avranno luogo sabato pomeriggio alle 15 in Duomo. La veglia di preghiera sarà invece celebrata questa sera, venerdì, alle 20. La cara Ernestina riposa alla Casa del Commiato del figlio Michele, in via Rudiano. La piangono anche Giuseppe, Marco, i nipoti e tutti i parenti.

TORNA ALLA HOME